Депутат Чаплин рассказал, что за купленный в кредит бракованный товар можно вернуть деньги | 360°

Общество 08 мая 2024, 16:15 Депутат Чаплин рассказал, что за купленный в кредит бракованный товар можно вернуть деньги

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Если товар оказался бракованным, то вернуть за него деньги можно даже том случае, если он приобретался в кредит. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что в случае, если у товара обнаружились недостатки, компенсировать стоимость должен не банк, а именно магазин. Чаплин добавил, также покупатель может претендовать на замену, если речь идет о товаре длительного пользования.

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«И в случае если замена требует более семи дней, то в течение трех дней продавец обязан доставить за свой счет аналогичный товар для временного использования», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что если к моменту возврата товар подорожал, человеку должны вернуть деньги по новой цене. Если же по стал дешевле, то покупатель получит столько, сколько заплатил, добавило «ФедералПресс».

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