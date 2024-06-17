Депутат Чаплин рассказал, что сумма налогового вычета за образование детей увеличивается с каждым ребенком

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что сумма налогового вычета за образование детей увеличивается с каждым ребенком. Если в семье двое и более детей, то сумма будет больше, чем у семей с одним ребенком.

«Используя этот вычет в полном объеме, вы значительно снизите сумму, подлежащую уплате», — пояснил парламентарий.

В этом году сумма для родителей или усыновителей первого и второго ребенка составляет 1400 рублей ежемесячно для каждого. Если в семье есть третий и последующие дети, то сумма составит 3000 рублей.

Депутат пояснил, что это не средства, которые выплачиваются родителям, а та сумма, которую они могут вычесть из своей налогооблагаемой базы.