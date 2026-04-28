Депутат Чаплин рассказал, что семена гороха и моркови выдерживают заморозки до −5 градусов

С наступлением конца апреля многие дачники готовятся к первым посадкам в огороде. Несмотря на переменчивую погоду, некоторые растения уже можно высаживать в открытый грунт, так как они устойчивы к прохладе. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью Life.ru .

При прогнозируемом потеплении до +20 градусов в конце апреля в открытый грунт можно сажать ряд культур. Однако для успешного прорастания семян важен не только температурный режим воздуха, но и прогрев почвы, подчеркнул эксперт.

Редис — это холодостойкая культура, которая выдерживает заморозки до −3…−4 градусов. Для прорастания семян оптимальна температура около +12°C, а для формирования корнеплодов — +14…18 градусов. Если температура будет выше +20 градусов, редис может пойти в стрелку.

Горох также относится к холодостойким культурам — его всходы переносят до −8 градусов. Прорастание начинается при температуре +8…10 градусов в почве. У моркови семена начинают прорастать уже при +3…4 градуса, а всходы выдерживают заморозки до −5 градусов. Оптимальная температура почвы для посева — +5…8 градусов на глубине 10 сантиметров, заключил Никита Чаплин.