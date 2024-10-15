Депутат Чаплин рассказал, что получить бесплатную путевку в санаторий могут россияне с широким спектром заболеваний

Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что получить путевку в санаторий на бесплатных основаниях могут россияне с широким спектром заболеваний.
К таким болезням парламентарий отнес в том числе нарушение сна, мигрень, неврозы, варикозное расширение вен, гастрит. Чтобы получить путевку, необходимо записаться на прием к терапевту и пройти медицинское обследование. Врачебная комиссия будет рассматривать вопрос о направлении пациента в санаторий.
Рассчитывать на регулярное санаторное лечение могут только льготные категории граждан, отметил Чаплин.
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