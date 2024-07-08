Депутат Чаплин рассказал, что отпускные выплачиваются за каждый календарный день отдыха, включая выходные

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал россиянам о механизме начисления отпускных. По его словам, они рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска без периодов болезней и командировок.

Работодатель должен выплачивать отпускные за каждый календарный день отдыха, включая выходные, но без праздничных дней.

«Если работник трудоустроен менее года, расчетный период — с момента приема на работу до конца месяца, предшествующего отпуску. В случае повышения зарплаты в расчетный период, при расчетах отпускных индексируется и доход за время до повышения», — сказал он.

Чаплин добавил, что сотрудник должен получить отпускные за три календарных дня до начала отдыха.

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