Депутат Чаплин рассказал, что обжаловать блокировку счета из-за перевода можно в Центробанке

Для оспаривания блокировки счета, инициированной банком из-за подозрительного перевода, необходимо обратиться либо в кредитную организацию, либо в интернет-приемную Центробанка. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью сайту News.ru.
Парламентарий подчеркнул, что при наличии необходимых документов можно подать жалобу в банк или обратиться в интернет-приемную Центробанка, и тогда, согласно законодательству, ситуация может быть разрешена в пользу клиента.
Депутат также отметил, что временные неудобства — это следствие усиленных мер безопасности, и банки с регуляторами работают над сокращением сроков проверок и минимизацией ошибок.
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