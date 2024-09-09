Депутат Чаплин рассказал, что дачный урожай нельзя продавать у школ и станций метро

В России дачники имеют возможность продавать излишки своего урожая на специально отведенных площадках, что позволит им не только заработать, но и действовать в рамках закона. Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он отметил, что помимо заготовок, одним из эффективных решений является участие в еженедельных ярмарках.



Торговля сельхозпродукцией разрешена только в указанных для этого местах. Садоводы могут реализовывать урожай на сельскохозяйственных рынках или на социальных ярмарках, однако для этого необходимо предварительно подать заявление и заключить простой договор на месте. Также существует возможность продажи продукции, включая консервированные продукты, на еженедельных ярмарках.



Депутат уточнил, что законодательство четко определяет места, где торговля запрещена: рядом с проезжей частью, станциями метро, поездами и другими общественными транспортными средствами, а также вблизи административных учреждений, школ и детских садов. В этом контексте важен еще один момент — налогообложение.

Чтобы избежать уплаты налогов, необходимо доказать, что площадь земельного участка не превышает 50 соток и что собранные овощи или фрукты были выращены самими садоводами или их родственниками без привлечения наемных работников.