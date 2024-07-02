Депутат Чаплин: продажа квартиры по заниженной цене может обернуться уголовным делом

Занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи — рискованное и незаконное действие. Об этом рассказал депутат Никита Чаплин в беседе с News.ru .

Он отметил, что основной мотивацией в данном случае является желание сократить налоговые обязательства.

«Примером может служить ситуация, когда продавец стремится уменьшить сумму НДФЛ, который он должен заплатить с разницы между ценой покупки и продажи квартиры», — пояснил парламентарий.

В результате гражданина могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркнул депутат. Кроме того, есть вероятность, что сделку признают недействительной.