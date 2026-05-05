Депутат Чаплин призвал не переводить деньги для поиска владельца найденной банковской карты

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин предупредил в беседе с NEWS.ru , что при обнаружении чужой банковской карты ни в коем случае нельзя переводить на нее деньги, чтобы попытаться найти владельца.

По словам депутата, банковская карта, найденная на улице или в банкомате, представляет собой потенциальную опасность.

«Категорически нельзя пытаться самостоятельно найти владельца, размещая объявления в социальных сетях или звоня знакомым. Также не стоит переводить на найденную карту даже символическую сумму с сообщением о находке — это может стать началом мошеннической цепочки», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что единственный безопасный и законный способ — сообщить о находке в банк или полицию. Если начать искать владельца или передавать карту кому-то другому, могут возникнуть подозрения в причастности к незаконным действиям.