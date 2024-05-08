Депутат Чаплин призвал дачников защитить плодовые деревья от заморозков соломой или опилками | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:12 Депутат Чаплин призвал дачников защитить плодовые деревья от заморозков соломой или опилками

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Чтобы плодовые деревья не погибли в результате низких температур, важно защитить их специальным материалом, например соломой или опилками. Об этом NEWS.ru рассказал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Эксперт пояснил, что солому и опилки необходимо уложить вокруг стволов деревьев. Те растения, что стоят в горшках для высадки, лучше занести в помещение, написал сайт kp.ru.

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Чаплин напомнил дачникам о поливе яблонь перед морозами. Дело в том, что вода при замерзании выделяет тепло, и деревья таким образом смогут немного согреться.