Депутат Чаплин призвал дачников с наступлением мая подготовить почву для посева | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:46 Депутат Чаплин призвал дачников с наступлением мая подготовить почву для посева

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин в беседе с Life призвал россиян с наступлением мая подготовить почву для посева овощей, цветов и трав. По его словам, сперва следует сосредоточиться на обработке и перекопке земли, а затем воспользоваться органическими удобрениями.

В последний месяц весны многолетние растения нуждаются в особом уходе. Их можно по необходимости пересадить, но самое главное — обеспечить им свет и влагу для здорового роста.

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В это время начинает активно расти газон. Чаплин порекомендовал хорошенько его полить и подстричь, а затем убрать всю сухую траву с участка.