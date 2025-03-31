Депутат Чаплин: при неврозах можно получить бесплатную путевку в санаторий

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с News.ru , кто может получить бесплатную путевку в санаторий.

По словам парламентария, на санаторно-курортное лечение по путевке, предоставляемой бесплатно, могут претендовать люди с заболеваниями, перечень которых определен приказом Министерства здравоохранения № 281Н.

«В этот список входят, например, нарушения сна, мигрень, неврозы, заболевания глаз, варикозное расширение вен и даже гастрит», — пояснил эксперт.

Чтобы получить направление, нужно обратиться к терапевту и пройти обследование. На основании его результатов врач направит пациента на врачебную комиссию, которая примет решение о необходимости лечения в санатории. Путевки положены всем вне зависимости от возраста, заявил Чаплин.