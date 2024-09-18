Депутат Чаплин: преимущество покупки готового дома — получение жилья в кратчайшие сроки
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал преимущество покупки готового дома. Об этом сообщил News.ru.
По словам эксперта, огромный плюс такой сделки — поучение недвижимости в кратчайшие сроки. Этот вариант особенно подходит тем, кто срочно нуждается в жилье.
Однако Чаплин указал и на минусы данного решения. Так, придется идти на компромиссы, ведь готовый дом не может полностью соответствовать предпочтениям покупателя.
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