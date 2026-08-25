Депутат Чаплин предупредил о запрете на самовольные посадки на придомовой территории

Жители многоквартирного дома не могут самовольно сажать цветы, деревья и кустарники во дворе. Решение необходимо принять на общем собрании собственников, сообщает RT .

Депутат Госдумы Никита Чаплин пояснил, что придомовая территория находится в общей долевой собственности жильцов. Поэтому посадка растений, изменение газона и создание клумб требуют коллективного согласования.

«По закону самовольные посадки на придомовой территории запрещены. Если житель без согласования с соседями высаживает растения, меняет газон или создает клумбы, такие действия могут быть признаны нарушением правил благоустройства», — предупредил парламентарий.

Жильцам необходимо провести общее собрание и утвердить конкретный план работ. За решение должны проголосовать не менее двух третей от общего числа голосов собственников.

После этого нужно оформить протокол собрания и согласовать план с управляющей компанией. Чаплин отметил, что такой порядок поможет избежать административных последствий.