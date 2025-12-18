Депутат Чаплин предупредил о рисках покупки дачи зимой

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал RT о рисках, связанных с покупкой дачи в зимний период.

По его словам, под снегом могут скрываться серьезные проблемы участка и самого строения, такие как просадка фундамента, заболоченность или подтопление территории.

«Кроме того, сложно объективно оценить состояние инженерных систем и жилых помещений. Водопровод и канализация, не рассчитанные на морозы, могли уже выйти из строя, но это станет очевидно только весной», — предупредил парламентарий.

Чаплин также отметил, что зимой невозможно оценить реальное состояние придомового ландшафта и наличие старых построек.