Депутат Чаплин предложил увеличить штрафы за продажу энергетиков детям

Употребление энергетических напитков негативно отражается на здоровье несовершеннолетних. Важным шагом в решении этой проблемы стал законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

Как отметил парламентарий, энергетические напитки могут вызвать проблемы с сердцем, нервами и сном. Запрет направлен на защиту молодежи и снижение рисков хронических болезней.

Законодательная инициатива предполагает введение крупных штрафов для продавцов, особенно юридических лиц, а также системы предупреждений и повышения санкций за рецидивы. Кроме того, важно усилить контроль и просвещение населения о вреде энергетиков, подчеркнул Чаплин.