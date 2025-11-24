Депутат Чаплин предложил рассчитать дату выхода на пенсию через «Госуслуги»

Дата выхода на пенсию в России определяется в соответствии с законодательством. Основным критерием является достижение определенного возраста, который постепенно увеличивается в рамках пенсионной реформы. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

По словам депутата, гражданам нужно учитывать свой год рождения и наличие льготного стажа, который позволяет выйти на пенсию досрочно. Точную дату можно узнать с помощью официального калькулятора на портале государственных услуг или обратиться за консультацией к специалистам клиентской службы Соцфонда по месту жительства.

Чаплин также напомнил, что существуют особые категории граждан, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. Среди них — люди, работавшие в тяжелых или опасных условиях, например на подземных работах или в горячих цехах