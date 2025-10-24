Депутат Чаплин посоветовал выбирать для круглогодичного проживания дачу с утеплением стен

При выборе дачи для постоянного проживания депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рекомендовал учитывать ключевые характеристики дома, а не только внешний вид. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, здание должны быть возведено из качественных материалов.

«С надежным утеплением стен, кровли и фундамента. Хороший теплый контур — это основа комфорта и экономии на отоплении в зимний период», — пояснил специалист.

Кроме того, он посоветовал обращать внимание на состояние инженерных систем, включая электропроводку, отопление и водоснабжение. Депутат подчеркнул важность проверки возможности подключения к магистральному газу и надежности локальной системы очистки воды.