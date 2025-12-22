Депутат Чаплин посоветовал установить запрет на совершение сделок без личного присутствия

Запрет на оформление сделок с недвижимостью без непосредственного присутствия владельца значительно снизит риск мошеннических схем и предотвратит незаконные захваты жилья. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru .

По словам депутата, специальная отметка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) блокирует попытки продажи квартиры по поддельным документам.

«Важнейший шаг, который может предпринять каждый собственник для защиты своего имущества, это установить специальный запрет на совершение сделок без личного присутствия», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что оформить запрет можно дистанционно через портал «Госуслуги» или ближайший центр «Мои документы».