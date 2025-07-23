Депутат Чаплин посоветовал указывать назначение платежа, чтобы избежать блокировки переводов

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал News.ru о способах избежать блокировки денежного перевода.

Чаплин подчеркнул, что важно подробно указывать назначение платежа. Например, «оплата строительных материалов для ремонта квартиры» или «перевод сестре на лечение». Это поможет системе правильно идентифицировать операцию.

Также депутат рекомендовал использовать официальные договоры и чеки при оплате услуг, чтобы подтвердить легальность перевода при необходимости. Для переводов сумм свыше 100 тысяч рублей Чаплин посоветовал разбить платеж или воспользоваться банковским переводом с оформлением платежного поручения.

Если средства все-таки заблокированы, следует обратиться в службу поддержки банка с подтверждающими документами. По словам парламентария, чаще всего вопрос решается в течение нескольких рабочих дней.