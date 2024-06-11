Депутат Чаплин посоветовал удобрять кабачки и баклажаны компостом и перегноем для большего урожая

Чтобы кабачки и баклажаны давали большой урожай, их нужно правильно удобрять. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, эти овощи любят органические удобрения. Самые хорошие результаты показывает использование компоста и перегноя.

«Они обогащают почву необходимыми питательными веществами и создают благоприятную среду для развития растений. Для капусты и баклажанов особенно полезно использовать удобрения, содержащие азот, калий и фосфор», — объяснил эксперт.

Он добавил, что нужно внимательно изучать каждую культуру, которую дачник собирается сажать. При таком индивидуальном подходе всегда получается хороший и большой урожай.