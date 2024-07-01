Депутат Чаплин посоветовал спасать урожай от июльской жары регулярным поливом и временными тентами

Чтобы защитить растения на даче от июльской жары, есть несколько способов. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он объяснил, что в жаркий период нужно чаще поливать будущий урожай. Потому что вода очень быстро испаряется с поверхности земли.

«Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и снизить ее испарение. Используйте органические или неорганические материалы: солому, компост, кору деревьев или специальные укрывные материалы», — отметил Чаплин.

Он добавил, что также стоит соорудить над грядками временные тенты. Они будут защищать растения от палящего солнца.