Депутат Чаплин посоветовал покупать апартаменты для сдачи жилья в аренду

Апартаменты лучше подходят для сдачи в аренду, чем обычные квартиры. Как правило, цены на такую недвижимость ниже, рассказал депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин в интервью News.ru.
Кроме того, апартаменты зачастую располагаются в домах с развитой и богатой инфраструктурой, что выгодно отличает их на рынке арендного жилья, добавил парламентарий.
Он предупредил, что такой вид недвижимости относится к коммерческой категории, поэтому в апартаментах нельзя сделать постоянную регистрацию. Несмотря на высокие коммунальные платежи и затраты на содержание, апартаменты остаются хорошим вариантом для арендаторов, резюмировал Чаплин.
Культ смерти и сатанизм. Калужский клуб проверят после вечеринки в честь Хэллоуина
Экскурсию в музей истории МВД провели для школьников в Подольске
Эксперты «Ресурса» приняли участие в обсуждении ликвидации отходов на ООПТ
Подмосковье выделит 137 млрд рублей на строительство соцобъектов в 2025 году
Более 5 тысяч сухостоев убрали в лесах Подмосковья с начала года
ВС России освободили Селидово
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте