Депутат Чаплин посоветовал покупать апартаменты для сдачи жилья в аренду

Апартаменты лучше подходят для сдачи в аренду, чем обычные квартиры. Как правило, цены на такую недвижимость ниже, рассказал депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин в интервью News.ru .

Кроме того, апартаменты зачастую располагаются в домах с развитой и богатой инфраструктурой, что выгодно отличает их на рынке арендного жилья, добавил парламентарий.

Он предупредил, что такой вид недвижимости относится к коммерческой категории, поэтому в апартаментах нельзя сделать постоянную регистрацию. Несмотря на высокие коммунальные платежи и затраты на содержание, апартаменты остаются хорошим вариантом для арендаторов, резюмировал Чаплин.