Депутат Чаплин посоветовал дачникам сажать в июле раннеспелые сорта редиса и петрушку

Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru посоветовал дачникам сажать в июле раннеспелые сорта редиса и петрушку с укропом.

Что касается ухода за редисом, растение требует умеренного полива и хорошо дренированной почвы.

«Редис — одна из самых быстрорастущих культур, идеально подходит для посадки в июле. Лучше всего выбирать раннеспелые сорта, такие как „18 дней“ и „ранний красный“», — сказал парламентарий.

Если посадить петрушку в начале июля, то можно собрать хороший урожай уже в начале осени. Хорошо переносят жару кинза, некоторые сорта капусты и скороспелые сорта свеклы.