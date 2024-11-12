Депутат Чаплин: покупка квартиры в период распродаж несет риски некачественного строительства

Так называемая черная пятница на рынке недвижимости может обернуться покупкой квартиры с дефектами или непредвиденными расходами в виде скрытых платежей. Об этом предупредил депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин в разговоре с News.ru.
Он отметил, что акционные предложения могут обладать низким качеством строительства. Это связано с тем, что в погоне за выгодой застройщики снижают затраты, экономя на рабочей силе или материалах.
Неприятным сюрпризом для покупателя могут стать дополнительные расходы. Среди них — стоимость подключения коммуникаций, комиссия риелтора и другое. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо внимательно изучить договор, резюмировал парламентарий.
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