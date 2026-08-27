Депутат Чаплин перечислил изменения для россиян с 1 сентября

С 1 сентября в России изменятся правила для студентов, школьников, предпринимателей и управляющих компаний. Также заработает самозапрет на азартные игры, передает RT .

Член думского Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что студенческие семьи с детьми смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Для этого потребуется подать заявление в учебное заведение и подтвердить семейный статус и наличие детей.

Волонтерская деятельность войдет в обязательную школьную программу в рамках предмета «Индивидуальный проект». Ученики 10-11-х классов будут выполнять социальные проекты и смогут получить до 25 волонтерских часов, которые вузы учтут как дополнительные баллы к Единому государственному экзамену.

Самозанятые смогут включать мобильные торговые объекты, в том числе автолавки, в общую схему размещения наравне с другими предпринимателями. Владельцы частных земель получат больше возможностей для организации торговли на своей территории.

Управляющие компании для получения лицензии должны будут подтвердить наличие квалифицированных сотрудников, профильного образования и материально-технического обеспечения. Одновременно начнет действовать механизм самозапрета на участие в азартных играх.