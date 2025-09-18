Депутат Чаплин отметил, что влагозарядный полив поможет садовым растениям перенести морозы
С приходом осени владельцы загородных участков сталкиваются с множеством задач. В этот период важно не только подготовить растения к холодам, но и привести в порядок документы, а также позаботиться о безопасности имущества. Об этом рассказал депутат Государственной думы и председателя Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.
Специалист посоветовал провести влагозарядный полив, чтобы помочь корневой системе деревьев и кустарников перенести морозы. Для защиты стволов от грызунов и солнечных ожогов рекомендуется использовать побелку, отметил сайт «АБН24».
Чаплин также подчеркнул важность правильной утилизации растительных остатков: вместо опасного сжигания лучше использовать компостные ямы. Не стоит забывать и о технической подготовке: необходимо слить воду из систем полива, наружных кранов и емкостей, чтобы избежать повреждений от замерзания, заключил парламентарий.