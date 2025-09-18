Депутат Чаплин отметил, что влагозарядный полив поможет садовым растениям перенести морозы

С приходом осени владельцы загородных участков сталкиваются с множеством задач. В этот период важно не только подготовить растения к холодам, но и привести в порядок документы, а также позаботиться о безопасности имущества. Об этом рассказал депутат Государственной думы и председателя Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.