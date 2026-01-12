Депутат Чаплин отметил, что равномерный слой снега убережет дачный огород от промерзание почвы
Депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал рекомендации сайту NEWS.ru по защите дачного огорода от зимних морозов и льда.
По словам парламентария, предотвратить повреждение растений от перепадов температур и промерзание почвы поможет равномерный слой снега. Также важно позаботиться о дренаже, чтобы избежать застоя воды и образования ледяных луж.
Чаплин посоветовал осмотреть крыши и водостоки. Снег можно использовать в качестве изоляции, аккуратно распределив его по грядкам.
Зима — отличное время для планирования посадок. Эксперт рекомендовал заняться подбором и приобретением семян, составлением плана посадок. Также можно начать подготовку черенков для весеннего укоренения и выращивание некоторых культур на подоконнике или в теплице.
Не стоит забывать и о санитарной обрезке деревьев и кустарников. Зимой легко заметить сухие и больные ветви, которые необходимо удалить. Это укрепит растения и подготовит их к весеннему пробуждению, подчеркнул народный избранник.