Депутат Чаплин отметил, что новый порядок оплаты за отопление сделает систему более прозрачной

С 1 марта 2025 года в силу вступит изменение порядка оплаты за отопление, что станет важным шагом к повышению прозрачности и справедливости в сфере жилищно-коммунальных услуг, сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

«Переход к оплате только в отопительный сезон и запрет на распределение платежей равномерно в течение года дает гражданам больший контроль над своими расходами. Жители смогут проследить соответствие начислений реальному потреблению тепла», — объяснил парламентарий.

По словам Чаплина, когда оплата распределена на весь год, трудно понять, сколько стоит отопление конкретно в зимние месяцы. В новой системе счета будут приходить только в период отопления. Потребители смогут проанализировать свои затраты и при необходимости принять меры для экономии энергии. Счета за отопление станут выше, но прозрачность системы позволит рационально планировать расходы. Кроме того, отсутствие «лишних» платежей летом станет ощутимым бонусом для многих граждан.

Во многих регионах России подобная система оплаты отопления уже функционирует и успешно работает. Она позволяет достичь баланса между интересами поставщиков тепла и потребителей. Прозрачность начислений и возможность контроля повышают уровень доверия к поставщикам услуг и снижают количество спорных ситуаций. Граждане будут платить только за потребленный ресурс, а не вносить авансовые платежи в течение всего года. Таким образом, переход к оплате отопления только в отопительный сезон станет шагом к более справедливой и прозрачной системе жилищно-коммунальных услуг. Он даст гражданам возможность контролировать свои расходы и эффективно управлять потреблением энергии, заключил собеседник RT.