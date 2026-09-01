Депутат Чаплин объяснил, когда батарею в квартире заменит управляющая компания

Собственник квартиры может не платить за замену батареи, если ее нельзя отключить от общей системы отопления отдельным краном. В таком случае радиатор относится к общему имуществу дома, сообщает RT .

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что Минстрой разъяснил этот порядок 9 апреля 2026 года. Радиатор признают частью общего имущества, если на подводке нет запорного крана, позволяющего отключить только его.

При протечке, повреждении или другой неисправности собственник может подать заявку в управляющую компанию и потребовать осмотр. Если поломку подтвердят, организация должна отремонтировать или заменить батарею за счет платы за содержание жилья.

Жильцам следует попросить управляющую компанию оформить акт о состоянии радиатора. При отказе необходимо получить письменный ответ с причиной.

Если батарею можно отключить от общей системы отопления отдельно, она обычно считается имуществом владельца квартиры. В этом случае замену оплачивает собственник.