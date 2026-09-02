Депутат Чаплин объяснил, как добиться проверки холодных батарей
Россиянам напомнили, что УК отвечает за содержание системы отопления в доме
Жильцы могут потребовать от управляющей компании проверить внутридомовую систему отопления, если батареи остаются холодными. При температуре ниже нормы нарушение нужно зафиксировать актом для перерасчета платы, сообщает RT.
Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что управляющая организация отвечает за содержание системы отопления в доме. В обязательные работы входят гидравлические испытания, промывка, регулировка, пробные пуски и удаление воздуха.
При холодных батареях он рекомендовал обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. В заявке следует потребовать проверить систему и зафиксировать температуру воздуха в квартире.
Норма для обычной жилой комнаты составляет не менее +18 градусов, для угловой — +20 градусов. В регионах, где температура самой холодной пятидневки достигает -31 градуса и ниже, нормативы повышаются до +20 и +22 градусов соответственно.
Если отопление работает слабо из-за воздушной пробки, загрязнения или разбалансировки, УК должна устранить проблему за счет содержания общего имущества. Если температура ниже нормы, после составления акта жилец может потребовать уменьшить плату за отопление.