Депутат Чаплин объяснил, как добиться проверки холодных батарей

Россиянам напомнили, что УК отвечает за содержание системы отопления в доме

Жильцы могут потребовать от управляющей компании проверить внутридомовую систему отопления, если батареи остаются холодными. При температуре ниже нормы нарушение нужно зафиксировать актом для перерасчета платы, сообщает RT .

Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что управляющая организация отвечает за содержание системы отопления в доме. В обязательные работы входят гидравлические испытания, промывка, регулировка, пробные пуски и удаление воздуха.

При холодных батареях он рекомендовал обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. В заявке следует потребовать проверить систему и зафиксировать температуру воздуха в квартире.

Норма для обычной жилой комнаты составляет не менее +18 градусов, для угловой — +20 градусов. В регионах, где температура самой холодной пятидневки достигает -31 градуса и ниже, нормативы повышаются до +20 и +22 градусов соответственно.

Если отопление работает слабо из-за воздушной пробки, загрязнения или разбалансировки, УК должна устранить проблему за счет содержания общего имущества. Если температура ниже нормы, после составления акта жилец может потребовать уменьшить плату за отопление.