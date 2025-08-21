Депутат Чаплин назвал социальный контракт программой, принципиально отличающейся от простых пособий

Социальный контракт остается важным инструментом государственной поддержки граждан в трудной финансовой ситуации в 2025 году. Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT о преимуществах этой программы.

«Социальный контракт — это соглашение между органом социальной защиты и гражданином или семьей с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Цель — помочь людям преодолеть трудности через трудоустройство, обучение, открытие бизнеса или ведение личного подсобного хозяйства», — пояснил Чаплин.

Право на заключение контракта имеют совершеннолетние граждане России с доходом за последние три месяца не выше регионального прожиточного минимума.

«Учитываются все поступления: пенсии, пособия, алименты, стипендии. Материнский капитал и единовременные выплаты на лечение ребенка не берутся в расчет», — уточнил депутат.

Преимущество отдается многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной ситуации из-за декрета, ухода за инвалидом или длительного лечения.

«Размер выплат зависит от цели контракта. На открытие бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей», — напомнил парламентарий.