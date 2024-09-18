Депутат Чаплин назвал октябрь самым выгодным месяцем для отпуска этой осенью

Россиянам выгоднее всего будет взять отпуск этой осенью именно в октябре. Об этом рассказал депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с Life.

По его словам, в октябре будет очень мало выходных — всего восемь дней, тогда как рабочие дни составят большую часть месяца — 23 дня из 31. Соответственно выплаты за отработанные дни останутся на высоком уровне.

Таким образом именно в октябре сотрудники насладятся полноценным отдыхом, при этом минимизировав финансовые потери, отметил Чаплин.