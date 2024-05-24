Депутат Чаплин назвал яичную скорлупу отличным удобрением для растений

Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал эффективное и бюджетное удобрение для любых растений. Слова эксперта опубликовал News.ru .

Специалист посоветовал обратить внимание на яичную скорлупу. В ней содержатся питательные вещества, которые полезны как для комнатных цветов, так и для огорода.

По словам Чаплина, необходимо измельчить скорлупу и поместить ее вблизи корней. Это поможет спровоцировать активный рост и отпугнет вредителей, добавил сайт kp.ru.