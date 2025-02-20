Депутат Чаплин напомнил об увеличении пособия по беременности с 1 марта

С 1 марта вступают в силу важные изменения, касающиеся социальной поддержки населения, включая пенсии, пособия и льготы. Депутат Госдумы Никита Чаплин поделился ключевыми аспектами нововведений в беседе с RT .

Первое значимое изменение касается увеличения пособия по беременности и родам для женщин, потерявших работу из-за ликвидации организации. Теперь пособие составит величину прожиточного минимума региона, что существенно превышает прежние 920 рублей. Это нововведение призвано повысить уровень финансовой защищенности будущих мам в трудных ситуациях.

Кроме того, вводится новая система оценки состояния здоровья и назначения группы инвалидности через медико-социальную экспертизу (МСЭ). Обновленные критерии позволят учитывать индивидуальные особенности пациентов и точнее определять необходимость в помощи.

Отдельное внимание уделяется военным пенсионерам. Выплаты для них будут скорректированы с учетом прошлогоднего уровня инфляции, включая дополнительные 4,4% сверх стандартной индексации на 5,1%.