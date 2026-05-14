Депутат Чаплин напомнил об упрощенном порядок регистрации хозпостроек на участке через «дачную амнистию»

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, сообщил в беседе с RT , что капитальные хозпостройки на дачном участке, такие как баня или сарай, можно зарегистрировать в добровольном порядке.

К капитальным относятся строения с заглубленным фундаментом, которые прочно связаны с землей и не могут быть перенесены без ущерба. Чаплин отметил, что такие объекты можно зарегистрировать, например, для будущей продажи участка или чтобы избежать споров с соседями.

Упрощенный порядок регистрации через «дачную амнистию» действует до 1 марта 2031 года. Однако временные сооружения — теплицы без фундамента, бытовки, навесы, беседки, летние кухни — регистрации не подлежат.

Что касается жилого дома и капитального гаража, их необходимо регистрировать в обязательном порядке. Без постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности такой дом считается юридически незавершенным, даже если в нем живут. Это может создать проблемы при любых сделках с участком: продаже, дарении, наследовании, заключил парламентарий.