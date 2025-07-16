Депутат Чаплин напомнил о возможности получить компенсацию за путевку в детский лагерь

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru , что в 2025 году российские семьи смогут частично или полностью вернуть средства, потраченные на детский лагерь. Это станет возможным благодаря региональным программам поддержки.

Чтобы получить компенсацию, нужно соблюсти несколько условий. Лагерь должен находиться на территории России и быть включенным в официальный реестр организаций детского отдыха. Размер компенсации зависит от региона.

Для оформления выплаты необходимо сохранить договор и чек об оплате, а после смены взять в лагере справку о пребывании ребенка. Подать документы можно через МФЦ, соцзащиту или портал госуслуг в течение двух месяцев после окончания отдыха.