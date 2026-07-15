Депутат Чаплин напомнил о праве ряда граждан выйти на пенсию в 50 лет

В 2026 году определенные категории граждан сохранят право на досрочный выход на пенсию в 50 лет, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

Одним из самых массовых случаев является возможность выхода на пенсию для многодетных матерей, которые родили и воспитали пять и более детей до восьми лет. Для них пенсионный возраст составит 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов.

Также право на пенсию в 50 лет имеют женщины, воспитавшие ребенка-инвалида до восьми лет. Для них достаточно 15 лет страхового стажа. В аналогичной ситуации отцы детей-инвалидов могут выйти на пенсию с 55 лет, однако льгота предоставляется только одному из родителей.