Депутат Чаплин напомнил о праве бездетных семей на ЭКО по полису ОМС

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил в беседе с News.ru , что бездетные семьи могут претендовать на определенные льготы. Меры поддержки особенно важны для молодых пар на начальном этапе совместной жизни.

По словам парламентария, программа «Молодая семья» предоставляет субсидию в размере не менее 30% стоимости жилья супругам до 35 лет.

«Для медицинской поддержки бездетных пар доступна программа ЭКО по полису ОМС. Это важная социальная гарантия для пар, столкнувшихся с проблемами бесплодия», — добавил Чалин.

Он также отметил, что бездетные пары могут рассчитывать на имущественный налоговый вычет, позволяющий вернуть до 520 тысяч рублей при покупке жилья.