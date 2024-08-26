Депутат Чаплин напомнил о незаконности обязательных сборов на школьные нужды

В школах часто требует от учеников приносить сменную обувь, носить форму или сдавать деньги, а за несоблюдение этих требований могут выгнать с уроков. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал «Газете.Ru» , что некоторые действия являются неправомерными.

Он отметил несколько распространенных случаев. Во-первых, за отсутствие сменной обуви учителя могут только сделать замечание или выговор. Во-вторых, если учащийся пропустил занятия по семейным обстоятельствам, учитель не имеет права требовать медицинскую справку за этот пропуск — она нужна лишь в случае болезни.

В-третьих, что касается сбора средств на нужды школы, депутат подчеркнул, что школа обязана обеспечивать охрану, инвентарь и учебники, а взносы возможны только за дополнительные услуги по желанию родителей.