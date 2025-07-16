Депутат Чаплин напомнил о дополнительных выплатах к пенсии в 2025 году

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT рассказал о дополнительных выплатах к пенсии в 2025 году.

Он упомянул региональные коэффициенты, которые начисляются к фиксированной части пенсии для жителей районов с суровыми климатическими условиями. «При переезде в другой регион размер надбавки корректируется», — добавил Чаплин.

Также он рассказал о северных надбавках для граждан, проработавших 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет — в приравненных местностях.

«В этом случае фиксированная часть пенсии увеличивается в 1,5 или 1,3 раза», — пояснил парламентарий.

Чаплин добавил, что неработающие пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве могут получать сельские доплаты — 25% от фиксированной выплаты. «При переезде в город выплата сохраняется, но прекращается при выходе на работу», — подчеркнул он.

Кроме того, существуют ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для льготных категорий граждан, включая ветеранов, чернобыльцев, Героев Труда.