Депутат Чаплин напомнил дачникам, что белена и белладонна являются смертельно опасными сорняками

Дачникам нужно быть очень внимательными и не игнорировать сорняки, растущие на участке, потому что они могут быть смертельно опасны. Об этом News.ru рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, особенно осторожными нужно быть тем, у кого на участке бывают маленькие дети. Потому что доза, вызывающая у взрослого сильное отравление, ребенка убьет.

«Красавка обыкновенная, или белладонна, содержит алкалоиды группы атропина. Даже небольшие дозы этого яда обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами», — отметил Чаплин.

Он добавил также, что среди опасных сорняков можно назвать еще и белену. Это растение с большими желтыми цветами. При попадании в организм у человека начинаются судороги и галлюцинации, а потом наступает смерть.