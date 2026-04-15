Депутат Чаплин напомнил, что с 2026 года вступили в силу новые правила расчета стажа для пенсии

С 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах подсчета страхового стажа для назначения пенсии. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT о ключевых новшествах.

Одним из главных изменений стало полное включение в стаж отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Ранее существовал лимит — не более шести лет в общей сложности. Это создавало трудности для многодетных матерей. Теперь же каждый год ухода за ребенком будет учитываться полностью, что приведет к существенной прибавке к пенсии для родителей пятерых и более детей.

Также изменения коснулись родителей близнецов. При многоплодной беременности суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком.

«То есть, если родилась двойня, то время ухода за двумя детьми считается одновременно, но в стаж идет полный период по каждому ребенку», — пояснил Чаплин.

Третье нововведение касается сельских пенсионеров. Неработающие граждане, отработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, получают доплату в размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии.

«Теперь эта надбавка сохраняется даже при переезде из села в город», — заключил депутат.