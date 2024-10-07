Депутат Чаплин напомнил, что пенсионеры могут не платить налог на одну квартиру и один дом

Все типы государственных пенсий, такие как страховая, социальная и накопительная, освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.
Он также отметил, что пенсионеры имеют право не уплачивать налог на земельный участок площадью до шести соток, на одну квартиру или комнату, а также на один дом или его часть и один гараж.
Пенсионеры могут воспользоваться налоговыми льготами на земельный налог и налог на имущество, для чего необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС. Это единовременное действие поможет пожилым гражданам значительно сэкономить на налогах в будущем, добавил Чаплин.
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