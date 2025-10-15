Депутат Чаплин напомнил, что детям участников СВО положены подарки от государства на Новый год
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин перечислил категории граждан, имеющих право получать новогодние подарки от государства. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, такие презенты положены детям участников специальной военной операции и многодетным семьям.
«Эта льгота также распространяется на детей с инвалидностью и детей, чьи родители имеют инвалидность, а также на детей, оставшихся без попечения родителей», — добавил парламентарий.
Чаплин подчеркнул, что перечень льготных категорий варьируется в зависимости от региона, и окончательное решение о предоставлении подарков принимается местными властями.