Депутат Чаплин напомнил членам СНТ о праве требовать от председателя все протоколы

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил News.ru , что члены СНТ могут требовать от своих председателей протоколы собраний и финансовые документы. Это нужно для контроля за их деятельностью.

По словам парламентария, такая мера помогает противостоять злоупотреблениям со стороны руководства СНТ.

«В последнее время участились жалобы от членов СНТ на неправомерные действия их председателей. Это может выражаться как в банальном бездействии, так и в прямом хищении средств», — подчеркнул Чаплин.

Он напомнил, что председатель не имеет права скрывать информацию о голосовании. Члены СНТ могут знакомиться со всеми протоколами и документами товарищества.