Депутат Чаплин: из кредитной истории россиян исключат данные о месте рождения

С 9 мая в кредитной истории россиян останутся только ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru , что из истории кредитов исключат информацию о месте рождения.

По мнению парламентария, это упростит процедуру получения займов.

«Сокращение содержания кредитной истории — это шаг к упрощению процедуры получения кредитов для граждан, — сказал он.

Ранее Чаплин сообщил об увеличении размеров социальных выплат для поддержки работающих россиян в периоды временной нетрудоспособности и материнства в 2025 году. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет.

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова проинформировала, что размер социальной пенсии с 1 апреля 2025 года составит 15,5 тысячи рублей, выплата будет проиндексирована на 14,7%. Этот вид пенсии предназначен для россиян, не имеющих права на другие виды выплат.