Депутат Буцкая заявила, что настоящее материнское счастье раскрывается в многодетных семьях
Первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула особую значимость роли матери в обществе. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, мать — это основа, без которой не станет будущего.
«Без мамы вообще ничего невозможно», — подчеркнула парламентарий.
Буцкая назвала День матери личным и семейным праздником, который наполнен теплом и заботой. Она также отметила, что истинное материнское счастье раскрывается именно в семьях с тремя и более детьми.
