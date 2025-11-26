Депутат Буцкая заявила, что настоящее материнское счастье раскрывается в многодетных семьях

Первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула особую значимость роли матери в обществе. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, мать — это основа, без которой не станет будущего.

«Без мамы вообще ничего невозможно», — подчеркнула парламентарий.

Буцкая назвала День матери личным и семейным праздником, который наполнен теплом и заботой. Она также отметила, что истинное материнское счастье раскрывается именно в семьях с тремя и более детьми.