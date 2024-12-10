Депутат Буцкая заявила, что дети должны рождаться в любви и поддержке

Главное, что родители должны детям, — это любовь и поддержка, с остальным поможет государство. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По ее словам, государство оказывает всеобъемлющую поддержку семьям, которые попадают в затруднительные жизненные ситуации. В частности, депутат привела в пример ипотеку по сниженной ставке, выплату материнского капитала и другие.

Кроме того, не стоит забывать и об универсальном пособии на каждого ребенка, которое составляет до одного полного прожиточного минимума, добавила депутат.