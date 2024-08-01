Депутат Буцкая: в РФ стоит законодательно ограничить индустрию вебкама

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил в стране занятия вебкамом. Законодательно ограничить эту индустрию нужно и в России, заявила ИА НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам депутата, государство срочно должно обозначить, что занятие вебкамом неприемлемо и недопустимо. Задача государства — не допустить, чтобы подростки вставали на такой путь по недопониманию или незнанию.

Кроме того, индустрия вебкама полностью противоречит задаче о выходе из демографического кризиса, отметила Буцкая.

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